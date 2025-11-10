沖縄は、前線や台風26号の影響で14日(金)頃にかけて警報級の大雨になるおそれ。九州から北海道は短い周期で天気が変わり、日ごとの気温の変動が大きくなりそう。17日(月)は冬型の気圧配置が強まり、冷たい北風に。寒暖差が大きい沖縄は台風26号の動向に注意明日11日(火)は北日本を中心とした西高東低の気圧配置になるでしょう。九州から関東はカラッと晴れて、沿岸部の強い風も次第に収まりそうです。北陸や東北の日本海側は曇り