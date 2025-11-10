１０日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、演歌歌手の瀬川瑛子（７８）が出演。あこがれの映画女優をまねたことから骨折した苦い経験を明かした。おっとりとした天然キャラの印象が強い瀬川ということで、番組では「天然伝説」と題してエピソードを紹介。その中で、ＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統らを心配させたのは「オードリー・ヘプバーンにあこがれて骨折」という事件だった