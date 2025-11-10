お笑いコンビ・レインボーが１０日、都内で行われたサトウ食品の「サトウの切り餅いっぽん」新ＷＥＢＣＭ発表会＆記念日制定式に出席した。レインボーは１０月に行われた「キングオブコント２０２５」で３位に輝いた。ジャンボたかおは、大会後に審査員を務めたお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次と遭遇し、「ごめんね。中途半端な点数をつけて」と謝罪されたことを告白。同じく審査員だったお笑いコンビ「バイきんぐ」の小