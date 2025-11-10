グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」のメンバーが１０日、サッカー日本代表「最高の景色を２０２６」オフィシャルアンバサダー「ＪＩＢＬＵＥ」（ジェイアイブルー）に就任し、都内で発表イベントを行った。ＪＯ１とＩＮＩから特別ユニットとして選出されたのは、與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人の１２人。２グループ