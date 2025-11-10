◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパンと広島の練習試合が１０日、サンマリンスタジアムで行われる。出場メンバーが発表され、侍ジャパンは「３番・中堅」で阪神・森下、「４番・ＤＨ」で巨人・岡本がスタメン出場。先発投手は西武・平良が務める。両チ