「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。11月6日（木）の放送は、元セクシー女優の蒼井そらが緊急参戦し、「あることで人生が180度激変！元レジェンドセクシー女優 麻美ゆまSP」をお届け！【動画】元セクシー女優・麻美ゆま 元カレ有名バンドマンの浮気発覚〜壮絶な闘病生活までを激白！2005年にAVデビューし、出演本数は約200本という元レジェンドセクシー女優の麻美ゆま。麻美はセクシー女優時代