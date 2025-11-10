釣りに関連する静岡県内の企業が参加して牧之原市のさがらサンビーチで8日、「水辺感謝の日」の清掃活動が行われました。これは、日本釣振興会が、自然と共存できる環境づくりをめざし、「水辺感謝の日」の活動として呼び掛けたもので、10月から11月にかけて全国各地で清掃活動が行われています。このうち、牧之原市のさがらサンビーチではおよそ100人が参加し海岸や駐車場で流木や草むらの間に隠れた空き缶やペットボ