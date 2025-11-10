11月14日の「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」にあわせて、食事から健康を考える共同企画「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」カフェ＆レストラン「ロートレシピ梅田NU茶屋町プラス店」にて実施。「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」は大阪府、ロート製薬、ロートウェルコート、江崎グリコの共同企画です。カフェ＆レストラン「ロートレシピ」