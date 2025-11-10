お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが10日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。高市早苗首相が7日の衆院予算委員会の準備で午前3時に公邸入りして始動したことに絡め、「そもそも質問して、その時点で答えるじゃ駄目なんですか」と、国会の質問のあり方に疑問を呈した。高市首相は7日、予算委員会の答弁の打ち合わせを秘書官と行った。異例の未明出勤