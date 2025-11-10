私はサキ。夫のタカシと結婚して娘のユリ（3才）がいます。先日息子のレントも生まれ、無事退院して数日が経ったところです。夫は自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。そのため産後のお手伝いはうちの母ではなく義母に来てもらうことになりました。そんななか体調が悪くて寝ていた私を、夫がネチネチと責めはじめます。見かねた義母が、ついに夫に指摘してくれました。「あんた……おかしいん