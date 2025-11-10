気象庁は10日午前9時45分、台風情報を発表した。大型で強い台風26号（フォンウォン）は同日午前9時の実況で南シナ海にあり、時速30で西北西に進んでいる。中心位置は北緯17度25分（17.4度）東経119度10分（119.2度）で中心気圧975hPa。中心付近の最大風速35、最大瞬間風速50、25以上の暴風域130、15以上の強風域北側560、南側440。今後は北西から北東に進路を変えて台湾方面へ向かう予報になっている。14日午前9時には、熱帯低気