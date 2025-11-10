〜 2025年「後継者不在率」調査 〜経営者の高齢化が問題になるなか、後継者不在の企業の割合が上昇している。2025年「後継者不在率」は62.60％で、前年の62.15％から0.45ポイント上昇した。代表者年齢が60代の企業では49.10％と約半数に達し、80代以上でも24.97％にのぼる。80代以上は前年比1.01ポイント上昇しており、増加が顕著だ。代表者が高齢で、後継者が不在の場合、新規の人材採用や長期の事業計画に基づく設備投資に