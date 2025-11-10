＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会は悪天候の影響で、最終ラウンドが中止。3日目終了時点で首位に立っていた畑岡奈紗が荒木優奈をプレーオフで破り、3年ぶりの米7勝目を果たした。【写真】勝った人だけが許される濡れ方大会の賞金総額は210万ドル（約3億2312万円）。畑岡は優勝賞金31万5000ドル（約4846万円）を手にした。単独2位の荒木は19万1664ド