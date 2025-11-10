＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞畑岡奈紗が母国で歓喜の勝利を飾った。日米共催大会でルーキーの荒木優奈とのプレーオフを制し、3年ぶりの米ツアー7勝目。日本のエースが久々の勝利に珍しく涙を見せたが、それ支えた14本は、技術もギアも“コーチとの信頼関係”が詰まったセッティングだった。【連続写真】スライスの特効薬！畑岡奈紗はヘッドを“ループ”さ