県知事選挙で初当選した前副知事の横田美香さんが、一夜明けて意気込みを語りました。 無所属・新人の３人が立候補した県知事選挙は、横田美香さんが５５万票あまりを獲得し初当選を果たしました。 投票率は３０・０９％で、前回と比べ４・５８ポイント下がり過去２番目の低さでした。 選挙から一夜明け、横田さんは中区の事務所前に立ちあいさつをしました。 横田美香さん「一夜明けたわけですけども、これから県政を担わせて