先週（11月3日週）の振り返り＝株価急落局面で何度か152円台まで米ドル反落 日米金利差や日本の長期金利上昇で説明できない154円の円安 先週（11月3日週）の米ドル／円は153円台中心の一進一退に終始しました。先々週（10月27日週）、日米の金融政策発表をきっかけに米ドル高・円安が拡大したものの、先週（11月3日週）は米ドルの上値の重さが目立ち、何度か日米などの株価急落などをきっかけに152円台まで下落する場面もありま