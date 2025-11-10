南海トラフ地震など大規模災害時に道路を通す訓練が、和歌山県すさみ町で行われました。すさみ町は南海トラフ地震で最悪の場合、最大２０ｍの津波が想定されています。訓練には地元の建設業者らが参加し、専用の機器で放置車両を移動させるなど、被害を受けた幹線道路への対応が確認されました。参加者たちは津波で橋が流されても緊急車両が通れるようにする訓練で、仮設の橋を組み立てる作業も行いました。（紀南河川国