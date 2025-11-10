これまでクマが生息しない「空白地域」とされていた京都府木津川市では、今年初めてクマが目撃されたことを受け、市によるパトロールが行われています。木津川市によりますと、これまで市はクマが生息しない「空白地域」とされてきました。しかし、５月以降、約５０件の目撃情報などが寄せられていることから、市は１１月７日から車によるパトロールを開始。目撃情報があった場所を中心に職員が竹薮や茂みにクマがいないか