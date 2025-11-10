バドミントンの国際大会「熊本マスターズジャパン」は明日（11日）開幕です。熊本出身の選手が会見で意気込みを語りました。 【写真を見る】「足で稼ぐプレー」「諦めない気持ち」熊本出身・田中湧士と霜上雄一が意気込みバドミントン『熊本マスターズジャパン』あす開幕 会見には熊本県菊池市出身 男子シングルスの田中湧士選手と、八代市出身 男子ダブルスの霜上雄一選手が出席しました。 大会期間中、子