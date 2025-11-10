亡くなった元兵庫県議の名誉を傷つけた疑いで逮捕された政治団体「NHK党」党首の立花孝志容疑者が10日に送検された。立花容疑者を名誉毀損の疑いで刑事告訴していた竹内元県議の妻は、逮捕を受けて「今はほっとしています」と話している。【映像】笑顔で送検される立花容疑者逮捕のタイミングが今になった理由や今後のポイントなどについて元大阪地検検事の亀井正貴弁護士に聞いた。━━今回の逮捕をどのように受け止めている