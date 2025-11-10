フィリピンでまた台風被害です。フィリピンの気象当局によりますと、昨夜、北部ルソン島に上陸した大型で強い台風26号は現在、島を横断し、フィリピン海上を西北西に進んでいます。地元メディアなどによりますと、大雨と強風で少なくとも2人が死亡したほか、およそ140万人が避難しています。フィリピンでは、先週も台風25号の直撃を受け、220人以上が死亡する甚大な被害が出ています。