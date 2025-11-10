東京ディズニーリゾートで11日から始まるクリスマスの特別イベントを前に、10年ぶりに刷新されたパレードが公開されました。【映像】10年ぶりに刷新されたクリスマスパレード東京ディズニーランドの新しいクリスマスパレードでは、サンタクロースとエルフが生み出したおもちゃたちが登場します。ミッキーやミニーなどのキャラクターや、くるみ割り人形の音楽隊などと一緒に歌やダンスを披露します。「去年よりかわいさが増した