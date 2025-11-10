沖縄県の古謝景春南城市長が、自らのセクハラ問題をめぐり、議会を解散したことに伴う市議会議員選挙がきのう投開票されました。選挙には、定数20に対し25人が立候補し、改選後に不信任決議案に賛成すると表明した候補18人が当選した一方、「市長派」の当選は2人にとどまりました。古謝市長は失職する公算が大きくなっています。