任期満了に伴う広島県知事選挙がきのう投開票され、前副知事の横田美香さん（54）が初当選しました。4期続いた湯崎英彦知事の事実上の後継者で、継承と発展を訴え、与野党相乗り候補として組織戦を展開しました。広島県知事選に初当選横田美香氏「県政を担わせてもらえるということで、大変、身の引き締まる思い」広島県の女性知事誕生は初めてです。