トランポリンの世界選手権・最終日が9日、スペインのパンプローナで行われ、女子個人の森ひかる（26、GATE）が57.320で銀メダルを獲得した。森は同種目で2019年と2022年に優勝。2大会ぶり3回目の優勝を目指したが、金メダルの胡訳乗（26、中国）にわずか0.03届かなかった。同日行われた女子シンクロナイズドでは森・田中沙季（22、⾦沢学院⼤学クラブ）組が50.250で金メダルを獲得。男子個人では宮野隼人（23、滋賀県