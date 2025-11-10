岐阜県大野町で11月7日以降にクマの目撃が相次ぎ、猟友会などが捕獲用の罠を設置し警戒が続いています。寺の駐車場をうろうろと歩くクマ。大野町稲富の来振寺で11月7日の正午ごろ、体長およそ1メートルの成獣とみられるクマが見つかり、寺の住職が警察に通報しました。クマは寺の敷地内に2時間半ほど居座ったあと、山に引き返していったということです。このクマによるケガ人はいませんでした。目撃情報を受けて、地