三重県尾鷲市で、高級珍味「カラスミ」作りが最盛期を迎えています。尾鷲市の海産物問屋「はし佐商店」の屋上には、およそ600本のカラスミがずらりと並べられています。塩水につけたボラの卵にまんべんなく日光が当たるよう2時間ごとに裏返し、およそ1カ月で鮮やかなべっ甲色に仕上がります。今年はボラが不漁だったということで、例年以上に貴重な高級珍味は、御歳暮用などとして全国に出荷されます。