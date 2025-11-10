９日夜、浜松市中央区で軽自動車に追突しそのまま逃走するひき逃げ事件があり、ブラジル人の男が逮捕されました。追突された車に乗っていた女性は軽傷です。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区高畑の自称派遣社員でブラジル人の男65歳です。警察によりますと男は、９日午後8時ごろ、浜松市中央区江之島町の交差点で軽自動車を運転中、信号で停車中の軽自動車に追突し、そのまま逃走した疑いがもたれています。警察