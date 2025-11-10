あなたは大丈夫？ 測り方NGあるある ● 厚手の服を着た上から測っている→ カフが腕を締めつけられず、正しく測定できない ● カフを心臓と同じ高さで巻いていない→ 心臓より高いとその分、血液を押し上げる圧が上がりやすく、反対に低いと下がりやすい ● 足を組んでいる、姿勢が悪い→ 足の裏が床についていない状態だと腹圧がかかり、血圧が上がりやすい ● 血圧計を利き手に巻いている→ 血圧計を操作するため、