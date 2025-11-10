福岡県福津市の大型商業施設で9日、自称20歳の男が銃刀法違反の疑いで逮捕されました。視聴者が撮影した映像には、警察官に囲まれた男が映っています。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも自称で、北九州市八幡西区に住む職業不詳の20歳の男です。 警察によりますと、男は9日午後5時半前、福津市日蒔野のイオンモール福津の店舗内で、刃渡り20センチの刃物を持っていた疑いです。男と過去に交際していた女性からの