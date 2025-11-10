山の避難小屋のトイレの清掃を登山客に協力してもらう取り組みが10日、大分県の久住山で行われました。 紅葉がきれいに色づいているくじゅう連山。 久住山 10日、久住山で行われた清掃活動は登山客に環境への意識を高めてもらおうと県や国などが毎年行っています。 登山客に配られたのは避難小屋のトイレの清掃のために水が入れられたペットボトル。 避難小屋はふもとから歩いて2時間ほどの場所にあり、清掃す