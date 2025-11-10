俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が、11月17日の放送で最終話を迎える。 （関連：【写真】優しい表情を浮かべる西岡紱馬） 同作はのん演じる天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマだ。辛い過去と向き合いなが