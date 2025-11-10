※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同棲を始めたことで、ちはるとたくろうは「普通」の感覚に悩むことに。ちはるが両親に自分のカードを使わせていたり、それをたくろうから止められ今度は毎月10万円の仕送りをするなど、たくろうの常識にはない出来事が次々と発覚。ふたりは話し合うが、どれも当たり前だと教えられてきたちはるは実家に帰ることを決意