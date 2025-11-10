俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第５話が９日に放送され、世帯平均視聴率が１１・０％を記録したことが１０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％。第４話は９・０％と推移。今回は前回から２ポイントアップで２ケタ復帰。個人視聴率は６・６％だった。競馬の世界を舞台に、夢を