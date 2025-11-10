元「モーニング娘。」タレントの辻希美が、第５子妊娠中のマタニティーフォトを披露した。辻は８日に都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」の発売記念会見に出席。８月８日に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産して以来、初めての公の場となった。１０日までに更新されたインスタグラムでは「先日『杉浦家、７人生活スタートです。』がついに発売しました１８年間の気持ち、子ども達からの言葉や写真…