１０日前引けの日経平均株価は前週末比４９０円５２銭高の５万０７６６円８９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１８９０万株、売買代金概算は２兆９１９２億円。値上がり銘柄数は１１８１、値下がり銘柄数は３７５、変わらずは５６銘柄だった。 日経平均株価は反発。米政府機関の閉鎖に対する終結期待が浮上するなか、リスク回避圧力が後退し買いが膨らんだ。ＡＩ・半導体関連などのハイテク株が高く、日経平均株