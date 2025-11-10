厳しくなった借金の取り立て、生みの母と弟の窮状。どちらも解決するために、トキ（髙石あかり）が選べる道は一つしかなかった。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第7週初日の第31話では、トキがヘブン（トミー・バストウ）の女中になる。 参考：『ばけばけ』第32話、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中として生活 トキは錦織（吉沢亮）立ち会いのもと、ヘブンの面談を受けることに