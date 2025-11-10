委員会の質問通告をめぐって、国光外務副大臣がSNS上に誤った情報を投稿したとして、野党側は与党側に対して謝罪と撤回を求めました。質問通告をめぐっては、2014年に「充実した審議と、国家公務員の過剰な残業是正等を行うため、すみやかな質問通告に努める」ことを与野党で合意しています。一方、国光外務副大臣は「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」とSNS上に投稿しました。これに野党側