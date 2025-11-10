声優の梅原裕一郎、たくみ靖明、村田太志、田村睦心が5日に都内で行われた特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間の楔」の舞台あいさつに登壇した。【動画】10周年の『鉄血のオルフェンズ』で舞台あいさつキャストたちがわちゃわちゃトーク登壇したのは、『鉄血のオルフェンズ』よりユージン・セブンスタ