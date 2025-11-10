7年前、小学校の校舎内で、児童にわいせつな行為をした疑いで教師が逮捕されました。小学校教師の平林隆太容疑者（40）は、2018年9月に東京・町田市内の小学校の校舎内で、低学年の女子児童にわいせつな行為をした疑いがもたれています。平林容疑者は当時、女子児童が通う小学校の教師で、勤務時間中に2人きりになる状況を作り犯行に及んだということです。2025年8月に女子児童の家族から警視庁に相談があり、事件が発覚しました。