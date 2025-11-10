巨人・中川皓太投手（31）が10日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、キャッチボールなどで汗を流した。取得している国内FA権については「言えることはないです。まだ時間あるんでって感じで」と胸中を明かした。FAの申請期限はあす11日まで。「僕からはとりあえず、今は特に、何も言えることはないんで」と話すにとどめた。中川は15年ドラフト7位で東海大から入団。10年目の今季は63試合に登板して2勝4敗の防御率2・24。