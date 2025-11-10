Hey! Say! JUMPの山田涼介がRyosuke Yamada名義として初となるCDシングル「Blue Noise」を来年1月14日にリリースすることが決定した。【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介1stフルアルバム『RED』を経て、表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作。クールとパッションを自由自在に行き来するグルーヴは、まさにRyosuke Yamadaの真骨頂