10日午後0時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市、宮城県の登米市です。【各地の震度詳細】■震度3□岩手県盛岡市□宮城県登米市■震度2□岩手県八幡平市滝沢