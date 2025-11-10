「製造貨幣大試験」で計測された「ミャクミャク」デザインの1万円金貨幣貨幣が規定を満たす重さで製造されているかどうかを調べる「製造貨幣大試験」が10日、大阪市北区の造幣局で開かれた。2025年大阪・関西万博の開催を記念して発行された、公式キャラクター「ミャクミャク」デザインの1万円金貨幣も試験対象。金の価格高騰を受けて26万8千円で販売されて話題を呼んだ。造幣局職員が決められた枚数の貨幣をてんびんに載せ、