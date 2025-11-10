イギリスの公共放送BBCは、去年のアメリカ大統領選挙の直前に放送した番組で、トランプ大統領の演説をめぐり視聴者に誤解を与えるような編集があったとの批判を受け、会長が辞任すると発表しました。BBCは9日、ティム・デイビー会長が辞任する意向を表明し、ニュース部門トップが辞任したと明らかにしました。イギリスのテレグラフ紙は今月、BBCが去年10月に放送した番組について、2021年のアメリカ連邦議会襲撃事件の前に行われた