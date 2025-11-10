政府は、近くまとめる経済対策に「おこめ券」の活用を盛り込む方向で調整しています。「おこめ券」はコメなどの購入に使えるもので、複数の自治体で物価高対策としてすでに配布されているケースがあります。政府は、こうした事例を踏まえ、高止まりしているコメ価格への対応として、「おこめ券」を活用する方向で調整しています。自治体が自由に使い道を決められる「重点支援地方交付金」を拡充し、政府が推奨する事業として位置づ