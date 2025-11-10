アメリカ・メジャーリーグの投手2人が野球賭博に不正に関与したとして、電信詐欺共謀などの疑いで起訴されました。ニューヨーク東部地区の連邦検察が9日起訴したのは、クリーブランド・ガーディアンズに所属する、ともにドミニカ共和国出身のクラセ投手とオルティス投手です。起訴状によりますと、2人はスポーツ賭博の参加者と共謀し、自身の投球内容への賭けで「最初の1球をボールになる」よう投げるなどして賭けが的中するように