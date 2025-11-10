大型で強い台風26号がフィリピンに上陸し、少なくとも2人が死亡しました。フィリピンでは先週にも台風が直撃し、約200人が死亡しています。大型で強い台風26号は、日本時間の9日午後10時ごろにフィリピン北部ルソン島に上陸したあと、南シナ海を西北西に進んでいます。中心付近の最大瞬間風速は50メートルに達していて、当局によりますと、洪水などの影響で少なくとも2人が死亡し、約140万人が避難したということです。