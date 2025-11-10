きょうは北寄りの風が冷たく、夜は冷え込みが強まるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜･津で19℃前後 北風が冷たく夜の冷え込みに注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/10 昼） 正午前の名古屋市内です。朝はパラパラと雨が降りましたが、この時間は晴れ間が広がっています。気温は17.3℃で、朝よりも風が強く吹いています。 きょうの午後はおおむね晴れますが、岐阜県を中心に日本海側から雨雲の流れ込む所があ