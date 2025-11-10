新潟県内では7日夜から9日にかけてクマに襲われ2人がケガをしています。このほかにも引き続きクマの目撃情報が相次いでいます。湯沢町では、11月7日夜、温泉旅館の駐車場で宿泊客がクマに襲われる被害がありました。現場はJR越後湯沢駅から200メートルほど離れた温泉旅館の駐車場です。警察によりますと、7日午後9時半頃、県外から訪れた30代の男性が、外出の帰りに襲われたということです。男性は左腕をかまれたほか、左手